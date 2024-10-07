В «Лемана ПРО» объяснили, почему Россия импортирует гвозди

Строить заводы по производству гвоздей в России на данный момент нецелесообразно. Это связано с тем, что Китай способен закрыть в двойном объёме всё мировое потребление данных товаров, сообщает в беседе с РБК исполнительный директор «Лемана ПРО» Марина Фытова.

Изначально специалист удивлялась, «как можно импортировать гвозди». Проанализировав мировой рынок стало понятно, что ситуация с замещением импортных гвоздей или скобяных изделий довольно сложная.

«Мы проанализировали одну из категорий металлических скобяных изделий и выяснили, что в Китае два завода закрывают в двойном объёме всё мировое потребление этих товаров. То есть глобально можно сделать свой завод, но экономической целесообразности в этом нет», — подчеркнула Фытова.

Она также отметила, что большая часть предприятий по производству гвоздей в РФ закрылась ещё в 1990-х годах. Тогда эти товары было выгоднее закупать в Китае.

«У части заводов просто морально устарело оборудование. Экономически это было нецелесообразно», — добавила глава «Лемана ПРО».