В «Лемана ПРО» объяснили, почему Россия импортирует гвозди
Глава «Лемана ПРО» объяснила импорт гвоздей целесообразностью
Строить заводы по производству гвоздей в России на данный момент нецелесообразно. Это связано с тем, что Китай способен закрыть в двойном объёме всё мировое потребление данных товаров, сообщает в беседе с РБК исполнительный директор «Лемана ПРО» Марина Фытова.
Изначально специалист удивлялась, «как можно импортировать гвозди». Проанализировав мировой рынок стало понятно, что ситуация с замещением импортных гвоздей или скобяных изделий довольно сложная.
«Мы проанализировали одну из категорий металлических скобяных изделий и выяснили, что в Китае два завода закрывают в двойном объёме всё мировое потребление этих товаров. То есть глобально можно сделать свой завод, но экономической целесообразности в этом нет», — подчеркнула Фытова.
Она также отметила, что большая часть предприятий по производству гвоздей в РФ закрылась ещё в 1990-х годах. Тогда эти товары было выгоднее закупать в Китае.
«У части заводов просто морально устарело оборудование. Экономически это было нецелесообразно», — добавила глава «Лемана ПРО».
Ранее Life.ru рассказывал об ажиотаже в Китае, где в несколько раз вырос спрос на российские товары, которые привозят из Приморского края и перепродают местным жителям. Например, жители КНР массово скупают шоколад, мёд, масло, крупы и краба. Помимо этого в городах, которые находятся рядом с российской границей, начали открываться специализированные магазины русской еды.
Freepik / Wirestock