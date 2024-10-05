Шансы США на выживание в случае войны с Россией, которую активно намеревается развязать Владимир Зеленский, крайне малы. Об этом написал военный эксперт Драго Боснич в статье для китайского издания InfoBRICS.

«Таким образом, «план победы» Зеленского фактически сводится к желанию развязать конфликт между Россией и НАТО. Проще говоря, политический Запад должен вступить в войну с Москвой, чтобы предотвратить полное поражение киевского режима. Неудивительно, что многие в Вашингтоне не в восторге от этого, ведь война с Россией, обладающей ядерным оружием, означала бы конец самой Америки», — заявил эксперт, уточнив, что РФ выигрывает и в качестве, и в количестве.

Пентагон прекрасно понимает, что стратегическому арсеналу России в мире нет равных, подытожил Боснич.