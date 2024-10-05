В Китае предрекли конец Америки в случае войны с Россией
InfoBRICS: США не переживут войну с Россией, которую развязывает Зеленский
Шансы США на выживание в случае войны с Россией, которую активно намеревается развязать Владимир Зеленский, крайне малы. Об этом написал военный эксперт Драго Боснич в статье для китайского издания InfoBRICS.
«Таким образом, «план победы» Зеленского фактически сводится к желанию развязать конфликт между Россией и НАТО. Проще говоря, политический Запад должен вступить в войну с Москвой, чтобы предотвратить полное поражение киевского режима. Неудивительно, что многие в Вашингтоне не в восторге от этого, ведь война с Россией, обладающей ядерным оружием, означала бы конец самой Америки», — заявил эксперт, уточнив, что РФ выигрывает и в качестве, и в количестве.
Пентагон прекрасно понимает, что стратегическому арсеналу России в мире нет равных, подытожил Боснич.
Ранне российский лидер внёс правки в ядерную доктрину России. Путин заявил, что документ дополниться некоторыми пунктами. Так, российский арсенал ЯО может быть применён против неядерной державы, если нарушается суверенитет России или Белоруссии, а также в случае масштабного запуска средств воздушно-космического нападения.
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