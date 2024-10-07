Гериатр объяснил, на сколько президентских сроков «хватит» 78-летнего Трампа

Гериатр Конев: Признаки старения у Трампа есть, но всё в пределах нормы

Признаки старения у 78-летнего кандидата в президенты США Дональда Трампа действительно присутствуют, однако этот процесс у политика происходит в пределах нормы. Так профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев в беседе с Life.ru оценил публикации американской прессы о старении Трампа.

По мнению врача, перед выборами на признаки старения Трампа будут обращать всё больше и больше внимания, хотя, в целом, у него всё в пределах нормы.

Это проявления энцефалопатии у Трампа, все эти долгие и злые речи, но он ещё в чистом разуме, судя по поведению. Конечно, возраст оставляет свой отпечаток, он уже не молод к 80 годам. Спрогнозировать, что будет дальше – сложно. В той стадии, в которой сейчас Трамп, он может оставаться ещё 5-10 лет, на один срок его должно хватить.

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Ранее американские СМИ обратили внимание на длинные и бессвязные выступления 78-летнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Компьютерный анализ, проведённый The New York Times, показал, что средняя продолжительность его речей на митингах выросла с 45 минут в 2016 году до 82 минут в настоящее время.

По мнению экспертов, это может свидетельствовать о признаках старения.