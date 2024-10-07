Начальник ГУ МЧС по Московской области Полетыкин покинул свой пост

Начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин уходит со своего поста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой ведомство.

«Генерал-лейтенант внутренней службы <...> освобождён от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста — 60 лет», — пояснил собеседник агентства, подчеркнув, что Полетыкин вскоре заступит на другую работу.

Сергей Полетыкин занимал пост начальника подмосковного ГУ МЧС более 10 лет. Он отметился своим участием в ликвидации сложнейших катастроф, а также много раз выезжал на тушение крупных пожаров в Московской области.