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7 октября, 10:51

Начальник ГУ МЧС по Московской области Полетыкин покинул свой пост

Сергей Полетыкин. Фото © ТАСС / Григорьев Максим

Сергей Полетыкин. Фото © ТАСС / Григорьев Максим

Начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин уходит со своего поста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой ведомство.

«Генерал-лейтенант внутренней службы <...> освобождён от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста — 60 лет», — пояснил собеседник агентства, подчеркнув, что Полетыкин вскоре заступит на другую работу.

Сергей Полетыкин занимал пост начальника подмосковного ГУ МЧС более 10 лет. Он отметился своим участием в ликвидации сложнейших катастроф, а также много раз выезжал на тушение крупных пожаров в Московской области.

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Ранее прокурор Москвы Денис Попов ушёл со своего поста, который он занимал более пяти лет. Он работал в органах прокуратуры с нулевых, а должность столичного прокурора занял в 2019 году.

Владимир Озеров
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