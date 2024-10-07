МЧС: В Норильске на площади в 1610 квадратов горит склад с ацетоном

В Норильске Красноярского края загорелся склад с ацетоном. Площадь возгорания к настоящему моменту достигла 1,6 тысячи квадратных метров. Огонь уже перекинулся на кровлю соседнего здания, проинформировали в пресс-службе МЧС России.

Из Феодосии эвакуируют около 300 человек из-за пожара на нефтебазе

Из Феодосии эвакуируют около 300 человек из-за пожара на нефтебазе

Ранее Life.ru рассказывал о крупном пожаре в Артёмовском городском округе Свердловской области. Пламя распространилось на 173 квадратных метра, быстро перекинувшись на баню, два жилых дома и надворные постройки. При тушении возгорания пожарные нашли тела четверых погибших — мужчины, двух женщин и подростка. По предварительной версии, загорелся дымоход в бане.