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7 октября, 10:38

МЧС: В Норильске на площади в 1610 квадратов горит склад с ацетоном

В Норильске Красноярского края загорелся склад с ацетоном. Площадь возгорания к настоящему моменту достигла 1,6 тысячи квадратных метров. Огонь уже перекинулся на кровлю соседнего здания, проинформировали в пресс-службе МЧС России.

Пожар склада с ацетоном в Норильске. Видео © Telegram / МЧС России

«В Красноярском крае площадь пожара — 1 610 кв. метров. Огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего здания», — указано в публикации ведомства.

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Ранее Life.ru рассказывал о крупном пожаре в Артёмовском городском округе Свердловской области. Пламя распространилось на 173 квадратных метра, быстро перекинувшись на баню, два жилых дома и надворные постройки. При тушении возгорания пожарные нашли тела четверых погибших — мужчины, двух женщин и подростка. По предварительной версии, загорелся дымоход в бане.

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Telegram / МЧС России

Юрий Лысенко
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