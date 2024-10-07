Страшный пожар в Свердловской области унёс четыре жизни

Во время тушения сотрудники МЧС России обнаружили тела четырёх человек: мужчины, двух женщин и подростка. Предварительно установлено, что причиной трагедии стал дымоход печи в бане, откуда огонь перекинулся на соседние здания. На данный момент работы по ликвидации возгорания продолжаются. В операции задействованы 16 специалистов и 4 единицы техники.

Как ранее сообщал Life.ru, в Московской области при пожаре в бане погибли две девочки. Трагедия произошла в Воскресенске, где огонь охватил двухэтажное строение. Также пострадал глава семейства, который получил ожоги и был доставлен в больницу. Другой инцидент произошёл в августе в столице, где пожар в 19-этажном здании на северо-западе Москвы привёл к эвакуации более десяти человек. Четверо пострадали, а огонь повредил площадь в 40 квадратных метров. Причиной возгорания стала неисправность в системе вентиляции.