Страшный пожар в Свердловской области унёс четыре жизни
МЧС России: В Свердловской области четыре человека погибли при пожаре
Фото с места пожара в Свердловской области, где погибли четыре человека. Обложка © Telegram / МЧС России
В Артёмовском городском округе Свердловской области вспыхнул масштабный пожар, охвативший 173 квадратных метра — пламя быстро распространилось на баню, два жилых дома и надворные постройки. Об этом сообщает МЧС России в своём телеграм-канале.
Во время тушения сотрудники МЧС России обнаружили тела четырёх человек: мужчины, двух женщин и подростка. Предварительно установлено, что причиной трагедии стал дымоход печи в бане, откуда огонь перекинулся на соседние здания. На данный момент работы по ликвидации возгорания продолжаются. В операции задействованы 16 специалистов и 4 единицы техники.
Как ранее сообщал Life.ru, в Московской области при пожаре в бане погибли две девочки. Трагедия произошла в Воскресенске, где огонь охватил двухэтажное строение. Также пострадал глава семейства, который получил ожоги и был доставлен в больницу. Другой инцидент произошёл в августе в столице, где пожар в 19-этажном здании на северо-западе Москвы привёл к эвакуации более десяти человек. Четверо пострадали, а огонь повредил площадь в 40 квадратных метров. Причиной возгорания стала неисправность в системе вентиляции.