Двух американок выгнали с рейса Spirit Airlines из-за слишком коротких топов

Двум гражданкам США отказали в праве лететь рейсом авиакомпании Spirit Airlines из-за того, что они надели укороченные топы. Одна из девушек записала инцидент на видео и выложила в TikTok.

Девушки собирались перелететь из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан. В салоне было жарко, поэтому они решили снять с себя свитеры, но это почему-то не понравилось бортпроводнику, который подошёл и попросил их надеть верхнюю одежду обратно. Пассажирки попробовали узнать у него, какие правила они нарушают, но не получили ответа: сотрудник вызвал старшего по рейсу. У того, впрочем, вид девушек никаких вопросов не вызвал, однако его подчинённый продолжал стоять на своём.

В США двум девушкам не позволили лететь рейсом Spirit Airlines в коротких топах. Видео © TikTok / teresa_aroundtheworld

Как рассказывают пассажирки, впоследствии одна из сотрудниц авиакомпании предложила два варианта на выбор: либо вызвать полицию, либо забронировать другой рейс. В итоге пассажиркам пришлось раскошелиться ещё примерно на 1000 долларов, чтобы долететь в Новый Орлеан. Девушки обратились в поддержку Spirit Airlines, где узнали, что никакого внутреннего регламента они не нарушили. Кроме того, другие пассажиры связались с ними после случившегося и рассказали, что бортпроводник призвал всех салоне спокойно продолжать полёт, если они хотят долететь до пункта прибытия.

«Мы позвонили в службу поддержки Spirit, и они даже сказали, что в их дресс-коде нет ничего против укороченных топов», — поделились девушки с Daily Mail.