«Руссиш швайн!»: В Орле ищут управу на наркомана, загнобившего свою бабулю-ветерана

В Орле пожилая женщина, являющаяся инвалидом и ветераном Великой Отечественной войны, рассказала, что над ней издевается собственный внук, который зовёт её на немецкий манер «русиш швайн» («русская свинья»). Об этом сообщает телеграм-канал движения «Русская Община».

Женщина пожаловалась на внука-нациста. Видео © Telegram / Русская Община ZOV

Родной внук Николай называет свою бабушку, Анну Константиновну, «русской свиньёй», сопровождая такое высказывание набором из нацистских лозунгов. Хамское отношение не ограничивается словами. Он постоянно издевается над женщиной и её дочерью, вымогая у них деньги. Несколько раз он даже пытался устроить поджог в квартире, включал газ, угрожал подорвать дом и продавал личные вещи своих родных.

К слову, Николай отсидел несколько лет за распространение наркотиков. Родные нациста, несмотря на его личность, из кожи вон лезли, чтобы выплатить назначенный судом штраф. Теперь они хотят одного: чтобы их спасли от этого изверга. Анна Константиновна уже была вынуждена съехать на съёмную квартиру. Родственники несколько раз обращались в полицию, однако приезды сотрудников и административные наказания совершенно не пугают мужчину.