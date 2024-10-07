В КСИР опровергли слухи о гибели командира спецназа «Аль-Кудс» при ударе Израиля

Командир сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), генерал-майор Исмаил Каани жив и чувствует себя прекрасно. На данный момент он занят работой, заявил заместитель Каани генерал КСИР Ирадж Масджеди, опровергнув слухи о его гибели.

«Многие из нас задаются вопросом, что случилось с генералом Каани. Он здоров и занимается работой. Некоторые просят сделать заявление. Зачем? В этом нет необходимости», — приводит слова Масджеди агентство Fars.