В КСИР опровергли слухи о гибели командира спецназа «Аль-Кудс» при ударе Израиля
Командир сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), генерал-майор Исмаил Каани жив и чувствует себя прекрасно. На данный момент он занят работой, заявил заместитель Каани генерал КСИР Ирадж Масджеди, опровергнув слухи о его гибели.
«Многие из нас задаются вопросом, что случилось с генералом Каани. Он здоров и занимается работой. Некоторые просят сделать заявление. Зачем? В этом нет необходимости», — приводит слова Масджеди агентство Fars.
Напомним, ранее Исмаил Каани перестал выходить на связь. От него не было ничего слышно с момента гибели бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Никакой дополнительной информации при этом не приводилось.