СМИ узнали об отставке восьми генералов в МЧС, СК и ФСИН

Восемь генералов разных ведомств, включая МЧС, Следком и ФСИН, были отправлены в отставку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.

«От должностей освобождены восемь генералов», — цитирует агентство собеседника.

В материале названы имена и должности троих покинувших свои посты генералов. Сообщается об отставках генерал-майора юстиции Игоря Иванова, руководившего главком СК по Ставропольскому краю, генерал-майора Александра Молчанова — замдиректора департамента оперативного управления МЧС и генерал-лейтенанта внутренней службы Сергей Полетыкина — руководителя подмосковного управления МЧС.