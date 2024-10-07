Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
7 октября, 11:52
14923

СМИ узнали об отставке восьми генералов в МЧС, СК и ФСИН

РИА «Новости»: Восемь генералов госведомств РФ были отправлены в отставку

Восемь генералов разных ведомств, включая МЧС, Следком и ФСИН, были отправлены в отставку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.

«От должностей освобождены восемь генералов»,цитирует агентство собеседника.

В материале названы имена и должности троих покинувших свои посты генералов. Сообщается об отставках генерал-майора юстиции Игоря Иванова, руководившего главком СК по Ставропольскому краю, генерал-майора Александра Молчанова — замдиректора департамента оперативного управления МЧС и генерал-лейтенанта внутренней службы Сергей Полетыкина — руководителя подмосковного управления МЧС.

Путин присвоил Цивилёвой равный генерал-майору чин
Путин присвоил Цивилёвой равный генерал-майору чин

К слову о громких кадровых перестановках: первого октября стало известно, что правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой в полном составе ушло в отставку. Новым главой кабинета министров станет председатель Либерально-демократической партии Сигэру Исиба.

Обложка ©

Артем Геодакян/ТАСС

Юрий Лысенко
  • Новости
  • СК РФ
  • МЧС России
  • ФСИН России
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров