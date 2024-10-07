СМИ узнали об отставке восьми генералов в МЧС, СК и ФСИН
РИА «Новости»: Восемь генералов госведомств РФ были отправлены в отставку
Восемь генералов разных ведомств, включая МЧС, Следком и ФСИН, были отправлены в отставку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.
«От должностей освобождены восемь генералов», — цитирует агентство собеседника.
В материале названы имена и должности троих покинувших свои посты генералов. Сообщается об отставках генерал-майора юстиции Игоря Иванова, руководившего главком СК по Ставропольскому краю, генерал-майора Александра Молчанова — замдиректора департамента оперативного управления МЧС и генерал-лейтенанта внутренней службы Сергей Полетыкина — руководителя подмосковного управления МЧС.
К слову о громких кадровых перестановках: первого октября стало известно, что правительство Японии во главе с премьером Фумио Кисидой в полном составе ушло в отставку. Новым главой кабинета министров станет председатель Либерально-демократической партии Сигэру Исиба.
Артем Геодакян/ТАСС