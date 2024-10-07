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7 октября, 13:07

ЦБ выпустил инвестиционную золотую сторублёвую монету «Георгий Победоносец»

Золотая монета «Георгий Победоносец». Фото © Банк России

Золотая монета «Георгий Победоносец». Фото © Банк России

Банк России в понедельник выпустит в обращение инвестиционную монету из золота «Георгий Победоносец», номинал которой составил 100 рублей, сообщает пресс-служба регулятора.

Инвестиционная золотая монета (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 грамма, проба — 999) имеет круглую форму, а её диаметр составляет 30 миллиметров. Всего таких будет выпущено до 100 тысяч штук.

«На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «100 РУБЛЕЙ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте», рассказали представители Банка России.

На оборотной стороне есть рельефное изображение Георгия Победоносца, который, сидя верхом на коне, пронзает змея своим копьём.

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Ранее Центробанк представил памятную монету, на которой изображён главный персонаж из культового мультфильма «Ëжик в тумане», с момента выхода которого прошло 50 лет. Однако создатель картины остался недоволен, а также заявил о «воровстве». В спор пришлось вмешаться студии «Союзмультфильм», которая доказала: никто ничего не крал.

Владимир Озеров
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