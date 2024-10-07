ЦБ выпустил инвестиционную золотую сторублёвую монету «Георгий Победоносец»
Золотая монета «Георгий Победоносец». Фото © Банк России
Банк России в понедельник выпустит в обращение инвестиционную монету из золота «Георгий Победоносец», номинал которой составил 100 рублей, сообщает пресс-служба регулятора.
Инвестиционная золотая монета (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 грамма, проба — 999) имеет круглую форму, а её диаметр составляет 30 миллиметров. Всего таких будет выпущено до 100 тысяч штук.
«На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «100 РУБЛЕЙ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте», — рассказали представители Банка России.
На оборотной стороне есть рельефное изображение Георгия Победоносца, который, сидя верхом на коне, пронзает змея своим копьём.
Ранее Центробанк представил памятную монету, на которой изображён главный персонаж из культового мультфильма «Ëжик в тумане», с момента выхода которого прошло 50 лет. Однако создатель картины остался недоволен, а также заявил о «воровстве». В спор пришлось вмешаться студии «Союзмультфильм», которая доказала: никто ничего не крал.