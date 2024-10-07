ЦБ выпустил инвестиционную золотую сторублёвую монету «Георгий Победоносец»

Банк России в понедельник выпустит в обращение инвестиционную монету из золота «Георгий Победоносец», номинал которой составил 100 рублей, сообщает пресс-служба регулятора.

Инвестиционная золотая монета (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 грамма, проба — 999) имеет круглую форму, а её диаметр составляет 30 миллиметров. Всего таких будет выпущено до 100 тысяч штук.

«На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «100 РУБЛЕЙ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте», — рассказали представители Банка России.

На оборотной стороне есть рельефное изображение Георгия Победоносца, который, сидя верхом на коне, пронзает змея своим копьём.