В Петербурге банкротится крупный производитель колбас «Петровские деликатесы»
ООО «МПК «Петровские деликатесы», являющийся одним из крупнейших производителей колбас в Северо-Западном регионе России, подал иск о банкротстве. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел. Сумма долга компании составляет 44,8 миллиона рублей.
«Деловой Петербург» также сообщает, что сумма к взысканию по открытым исполнительным производствам составила 16,5 млн руб., из которых около 10,1 млн руб. были поданы в октябре. Компанию учредили в 2007 году, она расположилась на площадях мясокомбината имени Кирова в Северной столице.
Ранее юрист заявил, что непрекращающиеся споры Татьяны Ким и её экс-супруга Владислава Бакальчука могут послужить причиной банкротства сразу обоих. Замороженными после приостановки сотрудничества с ООО «ВБ Девелопмент» остались 4 млн квадратных метров помещений.
Shutterstock / FOTODOM / Goskova Tatiana