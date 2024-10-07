В Петербурге банкротится крупный производитель колбас «Петровские деликатесы»

ООО «МПК «Петровские деликатесы», являющийся одним из крупнейших производителей колбас в Северо-Западном регионе России, подал иск о банкротстве. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел. Сумма долга компании составляет 44,8 миллиона рублей.

«Деловой Петербург» также сообщает, что сумма к взысканию по открытым исполнительным производствам составила 16,5 млн руб., из которых около 10,1 млн руб. были поданы в октябре. Компанию учредили в 2007 году, она расположилась на площадях мясокомбината имени Кирова в Северной столице.