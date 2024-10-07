Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
7 октября, 12:50

В Петербурге банкротится крупный производитель колбас «Петровские деликатесы»

ООО «МПК «Петровские деликатесы», являющийся одним из крупнейших производителей колбас в Северо-Западном регионе России, подал иск о банкротстве. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел. Сумма долга компании составляет 44,8 миллиона рублей.

«Деловой Петербург» также сообщает, что сумма к взысканию по открытым исполнительным производствам составила 16,5 млн руб., из которых около 10,1 млн руб. были поданы в октябре. Компанию учредили в 2007 году, она расположилась на площадях мясокомбината имени Кирова в Северной столице.

Бывший игрок «Ак Барса» Лукоянов просит признать его банкротом из-за долгов
Бывший игрок «Ак Барса» Лукоянов просит признать его банкротом из-за долгов

Ранее юрист заявил, что непрекращающиеся споры Татьяны Ким и её экс-супруга Владислава Бакальчука могут послужить причиной банкротства сразу обоих. Замороженными после приостановки сотрудничества с ООО «ВБ Девелопмент» остались 4 млн квадратных метров помещений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Goskova Tatiana

Владимир Озеров
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров