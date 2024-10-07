Ростовский суд ликвидировал еврейскую религиозную общину за несоблюдение закона

«Решением Ростовского областного суда местная религиозная организация «Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР» ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с несоблюдением требований законодательства РФ о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также несоблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом», — сообщил РИА «Новости» представитель суда.

7 самых опасных религиозных организаций в России и почему к ним тянутся люди

7 самых опасных религиозных организаций в России и почему к ним тянутся люди

Ранее в ростовской области задержали приверженца радикальных религиозных взглядов. Его поймали сотрудники УФСБ. Есть подозрения, что задержанный финансировал терроризм. Он перечислил денежные средства на банковский счёт гражданина, в отношении которого ранее возбуждались дела по статье «Содействие террористической деятельности, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».