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7 октября, 13:39

Ростовский суд ликвидировал еврейскую религиозную общину за несоблюдение закона

Организацию «Ростовская еврейская религиозная община — КЕРОР» ликвидировали за несоблюдение требований законодательства РФ. Такое решение принял ростовский областной суд.

«Решением Ростовского областного суда местная религиозная организация «Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР» ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с несоблюдением требований законодательства РФ о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также несоблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом», — сообщил РИА «Новости» представитель суда.

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Ранее в ростовской области задержали приверженца радикальных религиозных взглядов. Его поймали сотрудники УФСБ. Есть подозрения, что задержанный финансировал терроризм. Он перечислил денежные средства на банковский счёт гражданина, в отношении которого ранее возбуждались дела по статье «Содействие террористической деятельности, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PanuShot

Наталья Афонина
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