Воевавший за ВСУ белорус Дюрбейко заочно приговорён к 14 годам колонии

К 14 годам колонии заочно приговорили гражданина Белоруссии Яна Дюрбейко. Он получил своё наказание в Донецкой Народной Республике (ДНР) за участие в боевых действиях на Украине в качестве наёмника, заявили в прокуратуре республики.

«Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Республики Беларусь Яна Дюрбейко. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооружённом конфликте). С учётом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Дюрбейко к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Дюрбейко сражался на стороне ВСУ с февраля по июль 2022 года. За свои услуги он получил вознаграждение, эквивалентное более чем 300 тыс. рублей. До этого виновного объявляли в международный розыск.