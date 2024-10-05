Иностранные наёмники, которые сражаются в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ), являются людьми, нацеленными на убийства россиян. Об этом в беседе с Life.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Это люди, которые хотят убивать, потому что в обычной жизни они будут подвержены уголовному преследованию и посажены в тюрьму. А чтобы реализовать своё желание и остаться безнаказанными – они выбирают себе наёмничество. Поэтому, здесь речь идёт о том, что таких много и не только на постсоветском пространстве. Это люди, которые не преследуют цели кого-то там защищать, за демократию или свободу умирать, нет, у них просто есть такая потребность», — пояснил эксперт.

По его словам, наёмникам всё равно на Украину, они идут воевать не за неё. Таким людям платят деньги, они часто находятся на вспомогательных позициях, так как основная нагрузка ложится на бойцов украинской армии. Наёмники просто запугивают мирных граждан. Перенджиев пояснил, что среди них присутствуют те самые террористы, которым просто нравится убивать и наводить ужас на людей.

В свою очередь военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин добавил, что в составе «Интернационального легиона» Украины находятся колумбийские наёмники, которые пошли воевать ради денег. Также он уточнил, что в рядах ВСУ есть наёмники из стран арабского мира и центральной Азии. Кроме того, по словам специалиста, украинские войска намерены набрать сирийских боевиков, которые имеют к РФ исключительно враждебное отношение.

«Французские и особенно, грузинские боевики – там есть особые садисты, это фашисты и националисты самые настоящие, пытающие других людей, одно из подразделений фашистского толка. Они проявляют крайнюю русофобию во время СВО. Это же относится к прибалтам, эстонцам», — подчеркнул собеседник Life.ru.