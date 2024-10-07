Мороз и раскладушки: Россияне пожаловались на VIP-туры на Байкал за 200 тысяч
SHOT ПРОВЕРКА: Россияне жалуются на условия в турах на Байкале за 200 тысяч
Мороз, голод и провисающие раскладушки — всё это получили россияне, купившие VIP-туры на Байкал за 200 тысяч рублей. Однако по всей видимости, негативные отзывы наших граждан не пугают, — все зимние туры распроданы уже в октябре. Места остались только на следующий год.
По данным SHOT ПРОВЕРКИ, бронировать зимние туры россияне начали ещё в конце лета. Больше всего желающих — из центральной части нашей страны. За 200 тысяч туристам обещают насыщенную программу с лучшими видами Байкала. На деле они получают дешёвое питание и сомнительные условия проживания.
Уже побывавшие там путешественники жалуются на полное несоответствие пункта «цена — качество». Те, кто приобретал тур за 70 тысяч рублей с человека, рассказывают, что во время поездки «они спали на провисающих раскладушках». Недовольные клиенты также возмущаются некачественным питанием.
Отзыв на VIP-туры на Байкал. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Помимо этого некоторые турфирмы на фоне спроса кидают своих покупателей. Схема простая: запланированную экскурсию просто меняют на другую. На новую накручивают дополнительную стоимость с обещаниями вернуть компенсацию. Потом менеджеры просто пропадают.
Ранее Life.ru рассказывал, что туроператор Anex отправил российских отдыхающих в недостроенный отель на тайском Пхукете. Путешественники из Новороссийска заплатили за тур целых 422 800 рублей. Компания пообещала пятизвёздочный отель, но система бронирования предусматривала только выбор количества звёзд, а само место объявлялось только по прилёте.
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