Мороз и раскладушки: Россияне пожаловались на VIP-туры на Байкал за 200 тысяч

Мороз, голод и провисающие раскладушки — всё это получили россияне, купившие VIP-туры на Байкал за 200 тысяч рублей. Однако по всей видимости, негативные отзывы наших граждан не пугают, — все зимние туры распроданы уже в октябре. Места остались только на следующий год.

Свободные туры на Байкал остались только на следующий год. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, бронировать зимние туры россияне начали ещё в конце лета. Больше всего желающих — из центральной части нашей страны. За 200 тысяч туристам обещают насыщенную программу с лучшими видами Байкала. На деле они получают дешёвое питание и сомнительные условия проживания.

Свободные туры на Байкал остались только на следующий год. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Уже побывавшие там путешественники жалуются на полное несоответствие пункта «цена — качество». Те, кто приобретал тур за 70 тысяч рублей с человека, рассказывают, что во время поездки «они спали на провисающих раскладушках». Недовольные клиенты также возмущаются некачественным питанием.

Отзыв на VIP-туры на Байкал. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Помимо этого некоторые турфирмы на фоне спроса кидают своих покупателей. Схема простая: запланированную экскурсию просто меняют на другую. На новую накручивают дополнительную стоимость с обещаниями вернуть компенсацию. Потом менеджеры просто пропадают.