Почти 200 миллиардов: Золотые резервы России подошли к рекордной отметке

Таким образом, в начале осени вклады России в золото возросли на 5,8%, обновив рекордные показатели сентября, которые составляли 188,8 миллиарда долларов.

Удельный вес золота в российских золотовалютных резервах вырос с 30,8% в прошлом месяце до нынешних 31,5%, обновив тем самым максимум декабря 1999 года, когда доля этого драгоценного металла составляла 32,1%. При этом минимальный показатель был зафиксирован в июне 2007 года — 2,1%.