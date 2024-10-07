Почти 200 миллиардов: Золотые резервы России подошли к рекордной отметке
Золотые резервы России достигли рекордной суммы в 199,8 миллиарда долларов
Золотые резервы РФ за сентябрь достигли рекордных 199,8 миллиарда долларов, об этом свидетельствуют данные Центробанка.
Таким образом, в начале осени вклады России в золото возросли на 5,8%, обновив рекордные показатели сентября, которые составляли 188,8 миллиарда долларов.
Удельный вес золота в российских золотовалютных резервах вырос с 30,8% в прошлом месяце до нынешних 31,5%, обновив тем самым максимум декабря 1999 года, когда доля этого драгоценного металла составляла 32,1%. При этом минимальный показатель был зафиксирован в июне 2007 года — 2,1%.
Кстати, Россия по размеру золотовалютных резервов занимает в мире пятую строчку с показателем в 2,34 тысячи тонн. На лидирующих позициях расположились США (8,13 тыс. тонн), Германия (3,35 тыс. тонн), Италия (2,45 тыс. тонн) и Франция (2,44 тыс. тонн).
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