«Обращусь в полицию!»: Жена учителя, избившего таксу в Ясенево, пообщалась с журналистами
Жена избившего таксу учителя из Москвы заявила, что это был «несчастный случай»
53-летняя жена учителя английского языка, который избил бездомную таксу в подъезде дома на Литовском бульваре в московском районе Ясенево, заявила, что это был «несчастный случай». Такую версию она выдвинула в беседе с сайтом MK.Ru. Теперь женщина опасается, что на её мужа может быть совершено нападение.
«Если что-то произойдёт со здоровьем моего супруга, то я обращусь в полицию. Ситуация примет иной оборот», — заявила она журналистам.
Также этой версии придерживается сосед учителя. Он рассказал, что педагог мог ударить животное только, если оно напало на него первым.
«Он интеллигентный мужчина, на работе с утра до вечера. Особо ни с кем не общается, тихий», — так сосед охарактеризовал учителя.
Известно, что мужчина так и не явился в школу, где его ждали ученики. По некоторым данным, его временно отстранили от работы. Возле квартиры преподавателя дежурят представители СМИ, ожидая ответа от него.
Ранее Life.ru рассказывал, как живодёр из Новой Москвы выбросил трёх собак сожительницы с 8-го этажа. Два пёсика погибли, третий смог выжить, так как падения смягчили кусты. Хозяйка собак начала судорожно собирать животных в пакеты и повторять изумлённым очевидцам, что это «её дело». Также женщина прихватила с собой лопату, чтобы, по всей видимости, закопать питомцев.