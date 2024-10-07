«Обращусь в полицию!»: Жена учителя, избившего таксу в Ясенево, пообщалась с журналистами

53-летняя жена учителя английского языка, который избил бездомную таксу в подъезде дома на Литовском бульваре в московском районе Ясенево, заявила, что это был «несчастный случай». Такую версию она выдвинула в беседе с сайтом MK.Ru. Теперь женщина опасается, что на её мужа может быть совершено нападение.

«Если что-то произойдёт со здоровьем моего супруга, то я обращусь в полицию. Ситуация примет иной оборот», — заявила она журналистам.

Также этой версии придерживается сосед учителя. Он рассказал, что педагог мог ударить животное только, если оно напало на него первым.

«Он интеллигентный мужчина, на работе с утра до вечера. Особо ни с кем не общается, тихий», — так сосед охарактеризовал учителя.

Известно, что мужчина так и не явился в школу, где его ждали ученики. По некоторым данным, его временно отстранили от работы. Возле квартиры преподавателя дежурят представители СМИ, ожидая ответа от него.