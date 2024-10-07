KLM посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за воздушного пространства РФ

Авиакомпания KLM считает конкуренцию с Китаем несправедливой из-за использования воздушного пространства России. Об этом в интервью NPO рассказала генеральный директор компании Марьян Ринтел. Она отметила, что ЕС необходимо предпринять финансовые меры для улучшения конкурентоспособности европейских авиаперевозчиков по сравнению с китайскими. По её мнению, азиатские авиакомпании, имея возможность летать над Россией, экономят от двух до четырёх часов в пути, что влияет на расход топлива и, соответственно, на стоимость билетов.

«Европа может, по крайней мере, подумать о том, как справиться с несправедливой конкуренцией, зафиксировав цены или взглянув на ситуацию по-другому», — отметила Ринтел.

В статье отмечается, что в связи с увеличением затрат KLM, которая 7 октября отмечает своё 105-летие, представила план по значительному сокращению, направленный на увеличение прибыли на 450 миллионов евро (свыше 47 миллиардов рублей) в год.