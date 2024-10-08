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Москву и Подмосковье ждёт вторая «грибная волна»

Синоптик Позднякова спрогнозировала вторую «грибную волну» в Подмосковье

8 октября, 05:00
Сырая, тёплая и туманная погода поспособствует грибному сезону. Обложка © freepik.com/bublikhaus

Сырая, тёплая и туманная погода поспособствует грибному сезону. Обложка © freepik.com/bublikhaus

Москву и Подмосковье ждёт вторая «грибная волна»: погодные условия сейчас складываются благоприятно для появления грибов. Об этом Life.ru рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Действительно, на территории Москвы и области выпало много дождей, они будут продолжаться и 8 октября. Будем надеяться, что эта лесная подстилка, которая образовалась из опавших листьев и хвои, будет хорошо промочена, что даст возможность росту грибов. Погодные условия, пока ещё теплые ночи и достаточное количество влаги — это все условия для того, чтобы у нас началась вторая грибная волна», — говорит эксперт.

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По её словам, сырая, тёплая и туманная погода поспособствует грибному сезону, хотя «вторая волна» и не будет столь обильной, как первая.

А ранее россиянам назвали самые грибные регионы. Так, в пятёрке лидеров оказались леса Подмосковья. Кроме того, любители тихой охоты могут отвести душу в Алтайском крае, Новгородской области, Карелии, Ленинградской и Владимирской областях.

Авторы
Екатерина Хмелева
Екатерина Хмелева
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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