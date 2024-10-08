Москву и Подмосковье ждёт вторая «грибная волна»

«Действительно, на территории Москвы и области выпало много дождей, они будут продолжаться и 8 октября. Будем надеяться, что эта лесная подстилка, которая образовалась из опавших листьев и хвои, будет хорошо промочена, что даст возможность росту грибов. Погодные условия, пока ещё теплые ночи и достаточное количество влаги — это все условия для того, чтобы у нас началась вторая грибная волна», — говорит эксперт.