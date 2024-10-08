Мамам и папам назвали утренние блюда для ребёнка, чтобы он был активным и бодрым

Чтобы ребёнок чувствовал себя бодро в начале дня и добивался хороших результатов в учёбе ему необходимы белок и сложные углеводы на завтрак, рассказала диетолог Инна Кононенко в эфире телеканала «Санкт-Петербург». В частности, для этого подойдёт творог, который можно есть в чистом виде или готовить сырники.

«Кроме сырников на завтрак можно давать яйца. Продукт содержит лецитин, это вещество, входящее в оболочку наших нервных клеток, и, чем лучше оболочка, тем быстрее нервные клетки передают сигналы, соответственно, тем лучше наше внимание, память, скорость мышления», — объяснила Кононенко.

Сложные углеводы в утреннем рационе школьника будут стимулировать умственную деятельность. Это может быть каша из цельной крупы с грецкими орехами, ягодами или фруктами, отметила врач. При этом следует избегать булочек, снеков и сладкого. После таких продуктов ребёнок быстро проголодается и будет мучиться от урчащего живота на первых уроках.