Мамам и папам назвали утренние блюда для ребёнка, чтобы он был активным и бодрым
Диетолог Кононенко: В завтрак ребёнка нужно включать белки и сложные углеводы
Чтобы ребёнок чувствовал себя бодро в начале дня и добивался хороших результатов в учёбе ему необходимы белок и сложные углеводы на завтрак, рассказала диетолог Инна Кононенко в эфире телеканала «Санкт-Петербург». В частности, для этого подойдёт творог, который можно есть в чистом виде или готовить сырники.
«Кроме сырников на завтрак можно давать яйца. Продукт содержит лецитин, это вещество, входящее в оболочку наших нервных клеток, и, чем лучше оболочка, тем быстрее нервные клетки передают сигналы, соответственно, тем лучше наше внимание, память, скорость мышления», — объяснила Кононенко.
Сложные углеводы в утреннем рационе школьника будут стимулировать умственную деятельность. Это может быть каша из цельной крупы с грецкими орехами, ягодами или фруктами, отметила врач. При этом следует избегать булочек, снеков и сладкого. После таких продуктов ребёнок быстро проголодается и будет мучиться от урчащего живота на первых уроках.
Отказ от завтрака в детском возрасте совсем может привести к проблемам с метаболизмом, а также к заболеваниям эндокринной системы и ЖКТ. Для хорошего самочувствия школьнику необходимо питаться каждые 3,5–4 часа. Желательно есть в одно и то же время, чтобы организм настроился на приём пищи.
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