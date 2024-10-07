В Калининграде завели дело из-за хищения средств при строительстве военно-морского училища

В Калининграде возбудили уголовное дело по факту хищения денег при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища. Одного причастного к делу арестовали, а второго — отправили под домашний арест, сообщили в ГВСУ СК России.

«Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казённого предприятия «Управление заказчика капитального строительства министерства обороны РФ» Алексея Ширинкина и его подчинённой Галины Чистяковой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Дело в том, что в 2019 году у Минобороны РФ и Главного военно-строительного управления №4 был заключён контракт на строительство в Калининграде филиала Нахимовского военно-морского училища. В 2022 году Ширинкин и Чистякова оформили подложные акты приёмки работ по контракту, тем самым причинив ущерб России на сумму свыше 100 миллионов рублей. На данный момент Чистякова арестована, а Ширинкин отправлен под домашний арест.

«В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий следствием наложен арест на автомобиль, загородный дом и участок Ширинкина», — добавляется в сообщении.