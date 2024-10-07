В Чечне уволили школьного учителя, оскорблявшего христиан

В Чечне уволили школьного педагога Мансура Жабраилова, который позволил себе оскорбление христиан по религиозному признаку. Экс-учителя исключили из образовательной системы региона, сейчас с ним работают следователи. Об этом заявил министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в личном телеграм-канале.

«Он был незамедлительно правоохранительными органами задержан. Его провокационные высказывания пресечены. Этот человек уволен из системы образования по факту появления вот этих провокационных его высказываний. Кроме того, 23 сентября Центром противодействия экстремизму запущен весь перечень необходимых следственных действий по отношению к этому жителю республики», — рассказал Дудаев.

Он добавил, что все противоправные и оскорбительные публикации рассмотрят на экспертизе в Ставрополе, а экс-педагог будет наказан по всей строгости закона. Дудаев уточнил, что все подобные вопросы в республике лично контролирует глава Чечни Рамзан Кадыров.

Стоит отметить, что о чеченском учителе по химии и физкультуре, который позволял себе оскорбления в адрес христиан, СМИ писали ещё в сентябре.