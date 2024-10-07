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7 октября, 16:49

Представитель делегации РФ «засмущал» прилетевшего в Москву Лукашенко

Лукашенко приветствовали словами «Ваше превосходительство» в аэропорту Москвы

Прилетевший в Москву президент Белоруссии Александр Лукашенко отшутился, когда один из дипломатов встречавшей его российской делегации обратился к нему со словами «Ваше превосходительство». Фрагмент опубликован в близком к белорусскому лидеру телеграм-канале «Пул первого».

Российские дипломаты встречают Лукашенко в московском аэропорту словам «Ваше превосходительство». Видео © Telegram / «Пул Первого»

На опубликованных кадрах можно увидеть, как к спустившемуся с трапа Лукашенко навстречу выходит представитель российской делегации. Дипломат жмёт президенту Белоруссии руку и приветствует его с обращением «Ваше превосходительство». Лукашенко сразу же отшутился, чтобы снизить степень официоза.

«Какое превосходительство? Где ты это видел?» — удивился белорусский лидер.

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Ранее Александр Лукашенко направил поздравления главе РФ Владимиру Путину, у которого сегодня день рождения. Белорусский коллега выразил уверенность, что, объединив усилия, наши страны смогут выйти на новые горизонты сотрудничества, соответствующие современным вызовам.

Обложка ©

Telegram / «Пул Первого»

Юрий Лысенко
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