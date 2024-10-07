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7 октября, 16:42

Захарова: Путин вскоре выпустит указ в связи с возвращением Антонова в Россию

В скором времени будет опубликован указ президента России Владимира Путина в связи с возвращением в России посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Анатолий Иванович вернулся в Российскую Федерацию. В ближайшее время должен выйти соответствующий указ президента. Комментарии на этот счёт — прерогатива администрации президента»,приводит слова дипломата РИА «Новости».

Ушаков ответил на вопрос о связи завершения миссии Антонова и выборов в США
Ушаков ответил на вопрос о связи завершения миссии Антонова и выборов в США

Напомним, что дипмиссия Анатолия Антонова в Вашингтоне завершилась 5 октября. Эту должность он занимал с августа 2017 года, прийдя на замену Сергею Кисляка. Вчера Антонов прибыл в Москву.

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ТАСС / ZUMA

Юрий Лысенко
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  • Анатолий Антонов (посол России в США)
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