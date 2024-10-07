Захарова: Путин вскоре выпустит указ в связи с возвращением Антонова в Россию
В скором времени будет опубликован указ президента России Владимира Путина в связи с возвращением в России посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Анатолий Иванович вернулся в Российскую Федерацию. В ближайшее время должен выйти соответствующий указ президента. Комментарии на этот счёт — прерогатива администрации президента», — приводит слова дипломата РИА «Новости».
Напомним, что дипмиссия Анатолия Антонова в Вашингтоне завершилась 5 октября. Эту должность он занимал с августа 2017 года, прийдя на замену Сергею Кисляка. Вчера Антонов прибыл в Москву.
ТАСС / ZUMA