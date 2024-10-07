Захарова: Киев готовит провокацию с токсичными химикатами в зоне спецоперации

ВСУ на систематической основе продолжают использовать токсичные химикаты против подразделений армии России и мирных жителей в зоне спецоперации. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с применением и подготовкой химического оружия Киевом.

«Созданная коллективным Западом атмосфера безнаказанности развязывает руки киевскому режиму для проведения более масштабных преступлений, связанных с применением токсичных химикатов. Нам достоверно известно, что украинская сторона при активном содействии западных стран планирует совершить серию провокаций в зоне СВО, направленных против России», — указано в публикации.

Дипломат отметила, что сейчас киевский режим готовит поддельные подтверждения причастности РФ к использованию химоружия в зоне СВО. При этом, несмотря на собранные российской стороной доказательства, ВСУ продолжают регулярно применять хлор, аммиак, аммиачную селитру и серную кислоту, которые находятся в списках Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Также противник использует химические средства борьбы с порядками против российских подразделений и гражданских. Всё это происходит под патронажем Вашингтона, Берлина, Лондона и Парижа, подчеркнула Захарова.

Спикер МИД заявила, что российская сторона и впредь будет собирать для состоящих в КЗХО стран, а также государств-членов ООН сведения об использовании украинскими войсками токсичных химикатов, как против наших военных, так и против мирных жителей. Это же касается и планов Киева по провокациям на химических предприятиях Донбасса.

«Предупреждаем Вашингтон и его сателлитов «не играть с огнём», дабы окончательно не разрушить выстроенный с 1997 года режим КЗХО. <...> Виновные в этих и других преступлениях против граждан России будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание», — подытожила Захарова.