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7 октября, 17:34

Лукашенко указом разрешил применять оружие против несанкционированных БПЛА

Белорусский президент Александр Лукашенко поставил подпись под указом, который позволяет использовать физическую силу, специальные средства и оружие против разных видов беспилотных аппаратов. Об этом проинформировала пресс-служба главы Белоруссии.

«Документ принят в целях нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме», — указано в тексте документа.

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К слову, ранее Александр Лукашенко заявил, что не переживает из-за потенциальной атаки дрона на президентский вертолёт, ведь такой удар сразу же станет поводом для объявления войны. Об этом он рассказал в связи с происшествием 4 октября, когда ему донесли о двух беспилотниках, сближающихся с вертолётом. Как видим, меры по усилению обеспечению безопасности от вероятных атак БПЛА в Белоруссии всё же приняли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phoenixns

Юрий Лысенко
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