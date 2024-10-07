Лукашенко указом разрешил применять оружие против несанкционированных БПЛА

«Документ принят в целях нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме», — указано в тексте документа.

К слову, ранее Александр Лукашенко заявил, что не переживает из-за потенциальной атаки дрона на президентский вертолёт, ведь такой удар сразу же станет поводом для объявления войны. Об этом он рассказал в связи с происшествием 4 октября, когда ему донесли о двух беспилотниках, сближающихся с вертолётом. Как видим, меры по усилению обеспечению безопасности от вероятных атак БПЛА в Белоруссии всё же приняли.