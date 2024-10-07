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7 октября, 17:39

МВД: Троих жителей Дагестана задержали за создание экстремистской ячейки

Троих жителей Дагестана задержали за участие в экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СКФО.

Момент задержания. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по СКФО

«В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к экстремисткой деятельности, сотрудниками центра «Э» ГУ МВД России по СКФО во взаимодействии с УФСБ России по Республике Дагестан, УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена противоправная деятельность трех жителей Республики Дагестан, причастных к организации и участию в экстремистской организации», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что с 2018 по 2023 год фигуранты создали запрещённую в России ячейку международного экстремистского объединения. Участники группы проводили антироссийскую деятельность, распространяя идеологию организации среди населения Северного Кавказа. Они пытались привлечь жителей к участию в запрещённых действиях, манипулируя религиозными аспектами.

Оперативные мероприятия проводились в Республике Дагестан и Санкт-Петербурге. Были задержаны все подозреваемые, а также изъята запрещённая литература. В отношении фигурантов завели дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

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Ранее Life.ru сообщал, что житель Приморского края был задержан после публичных высказываний экстремистского характера. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. А всё потому, что он решил выплеснуть русофобскую злобу в комментариях под постом одного из пабликов. Указывается, что в отношении правонарушителя завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием сети «Интернет»).

Обложка ©

Telegram / ГУ МВД России по СКФО

Александра Мышляева
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