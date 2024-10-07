МЧС предупредило москвичей о тумане до утра 8 октября и трудностях на дорогах

С вечера 7 октября и до утра 8 октября в Москве ожидается туман, снижающий видимость. Об этом предупредили в городском управлении МЧС.

Водителям рекомендовано соблюдать осторожность при управлении автомобилем в условиях ограниченной видимости, которая может снизиться до 300-800 метров. Специалисты советуют снижать скорость, увеличивать дистанцию до других машин и избегать резких маневров.