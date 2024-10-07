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7 октября, 20:00

МЧС предупредило москвичей о тумане до утра 8 октября и трудностях на дорогах

В Москве до утра вторника ожидается туман. Обложка © Life.ru

В Москве до утра вторника ожидается туман. Обложка © Life.ru

С вечера 7 октября и до утра 8 октября в Москве ожидается туман, снижающий видимость. Об этом предупредили в городском управлении МЧС.

Водителям рекомендовано соблюдать осторожность при управлении автомобилем в условиях ограниченной видимости, которая может снизиться до 300-800 метров. Специалисты советуют снижать скорость, увеличивать дистанцию до других машин и избегать резких маневров.

Москву может накрыть «радиационный» туман
Москву может накрыть «радиационный» туман

Ранее москвичам рассказали, что температура воздуха в среду, 9 октября, резко упадёт и составит всего +6…+8 градусов. В четверг, 10 октября, и пятницу, 11 октября, будет немного теплее и солнечно. Столбики термометров в эти дни покажут от +11 до +13 градусов.

Артём Гапоненко
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