МЧС предупредило москвичей о тумане до утра 8 октября и трудностях на дорогах
В Москве до утра вторника ожидается туман. Обложка © Life.ru
С вечера 7 октября и до утра 8 октября в Москве ожидается туман, снижающий видимость. Об этом предупредили в городском управлении МЧС.
Водителям рекомендовано соблюдать осторожность при управлении автомобилем в условиях ограниченной видимости, которая может снизиться до 300-800 метров. Специалисты советуют снижать скорость, увеличивать дистанцию до других машин и избегать резких маневров.
Ранее москвичам рассказали, что температура воздуха в среду, 9 октября, резко упадёт и составит всего +6…+8 градусов. В четверг, 10 октября, и пятницу, 11 октября, будет немного теплее и солнечно. Столбики термометров в эти дни покажут от +11 до +13 градусов.