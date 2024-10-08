В мессенджере Telegram появились жалобы «не нравится» и «терроризм»
Мессенджер Telegram обновил функционал для пользователей, добавив новые категории для подачи жалоб на контент. Теперь в списке появилась категория «терроризм», а также опции «не нравится» и «в этом нет ничего противозаконного, но это должно быть устранено».
Кроме того, в некоторых категориях произошли изменения в формулировках: «спам» теперь называется «мошенничество и спам», а «порнография» переименована в «незаконный контент для взрослых».
Ранее Telegram запустил конкурс для IOS-разработчиков, цель которого — создать медиаплеер, аналогичный Youtube. Разработчики будут должны заменить текущий медиаплеер AVPlayer на более современное решение.
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