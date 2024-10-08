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7 октября, 22:46

В мессенджере Telegram появились жалобы «не нравится» и «терроризм»

Мессенджер Telegram обновил функционал для пользователей, добавив новые категории для подачи жалоб на контент. Теперь в списке появилась категория «терроризм», а также опции «не нравится» и «в этом нет ничего противозаконного, но это должно быть устранено».

Кроме того, в некоторых категориях произошли изменения в формулировках: «спам» теперь называется «мошенничество и спам», а «порнография» переименована в «незаконный контент для взрослых».

В Telegram появились подарки
В Telegram появились подарки

Ранее Telegram запустил конкурс для IOS-разработчиков, цель которого — создать медиаплеер, аналогичный Youtube. Разработчики будут должны заменить текущий медиаплеер AVPlayer на более современное решение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Артём Гапоненко
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