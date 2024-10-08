Туда лучше не прятать: 13 неудачных мест в доме, где грабители всегда ищут ценные вещи Уверены, что ваши ценности спрятаны в надёжных местах? Life.ru показывает, какие привычные укрытия первыми привлекут внимание грабителей. 8 октября, 15:00 Места в доме, где воры ищут деньги. Обложка © «Шедеврум»

Когда дело доходит до защиты своего имущества, мы часто выбираем самые очевидные места для хранения драгоценностей, наличных или важных документов. Однако эти самые «очевидные» места первыми привлекут внимание профессиональных воров. Чтобы не стать жертвой ограбления, нужно знать, где лучше не прятать свои ценные вещи.

1. Под матрасом

Самые очевидные места, где нельзя хранить ценные вещи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TsibaevAlex

Старый трюк, который уже давно вошёл в фольклор, — прятать деньги или украшения под матрасом. Многим кажется, что это достаточно надёжное место, ведь мало кто туда заглядывает в обычной жизни. Но это одно из первых мест, куда посмотрят воры. Они прекрасно знают этот «секрет». Если вы храните что-то под матрасом, то будьте уверены, что грабитель обязательно всё найдёт.

2. В чемодане

Чемоданы — ещё одно место, которое люди используют как «сейфы». Воры это прекрасно знают. Особенно если чемодан лежит в доступном месте, они обязательно проверят его содержимое. Даже если внутри не деньги, а что-то ценное, шанс того, что они обнаружат сокровище, очень высок.

3. В шкафу в спальне

Хитрые укрытия, которые воры давно раскрыли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Slava Dumchev

Классический гардероб в спальне — очередное место, которое практически автоматически привлекает внимание грабителя. Даже если вы спрячете ценности в коробке среди одежды, шансы, что её найдут, очень высоки. Однако, если уж решили воспользоваться шкафом, рекомендуем использовать коробку с надписью вроде «Старые бумаги» или «Детские игрушки»: маловероятно, что грабитель захочет проверить её содержимое.

4. В портативном сейфе

Покупка маленького сейфа кажется хорошей идеей, но только если вы его крепко прикрепите к полу или стене. В противном случае вор просто заберёт его с собой — и вы лишитесь не только содержимого, но и самого сейфа.

5. В ящике письменного стола

Необычные места, где вор всегда найдёт ваше сокровище. Фото © Shutterstock / FOTODOM / saravuth

Мы все привыкли складывать важные документы, паспорта и свидетельства в ящики письменного стола. Но это ещё одно очевидное место, где грабитель начнёт искать. Любой, кто хоть немного знаком с привычками людей, знает: здесь обычно хранятся самые важные бумаги. Лучше выбрать более неожиданное место для таких вещей.

6. В аптечке

На первый взгляд аптечка не самое очевидное место для определения ценностей. Но для тех, кто в поисках рецептурных препаратов или чего-то, что можно быстро продать, она становится одной из первых целей. Воры охотно проверяют аптечные шкафы в надежде найти лекарства, которые имеют высокий спрос на чёрном рынке.

7. В морозильнике

Как воры находят ваши ценности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ReaLiia

Кажется, что морозильник — это одно из последних мест, куда заглянет вор. Однако этот трюк уже не такой новый, а профессионалы могут проверить даже ваше замороженное мясо и овощи. Особенно если ценные вещи лежат на виду. Если вы собираетесь что-то спрятать в морозилке, убедитесь, что это не очевидно.

8. В баре для напитков

Многие считают, что бар с алкоголем — достаточно безопасное место для сокровищ. В конце концов, кто будет искать семейное наследие среди бутылок виски? Но жулики, ищущие быстро обналичиваемые вещи, могут и туда заглянуть. Пустые бутылки вряд ли заинтересуют, но если среди них спрятаны драгоценности или деньги, то они это обязательно заметят.

9. В вазах

Красивая пустая ваза на полке кажется идеальной для хранения небольших ценностей, но воры уже знакомы с этим трюком. Большинство грабителей просто опрокинут вазу или разобьют её в надежде найти что-то внутри.

10. В книгах на полке

Почему нельзя прятать деньги под матрасом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bodnar.photo

Кажется, что книги не привлекут внимания, но многие уже пробовали спрятать деньги или драгоценности между страницами. Похитители не будут читать вашу коллекцию романов, но быстро пролистают несколько томов в поисках чего-то ценного. Если заначки будут спрятаны в слишком очевидном месте на полке, они могут легко попасться на глаза.

11. В стиральной машине

Иногда люди прячут деньги или драгоценности в стиральных машинах или сушилках. Это может показаться неожиданным местом, но воры проверяют и там — тем более если машина стоит без движения. Они могут вытащить бельё и найти то, что вы спрятали внутри.

12. В кухонных банках

Эти места в доме нельзя считать безопасными. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kostikova Natalia

Старый «бабушкин» трюк — прятать деньги или украшения в банках с мукой, сахаром или крупами. Однако профессионалы знают о таких хитростях. Они могут перевернуть несколько банок в поисках чего-то ценного. Этот способ уже не так эффективен, как раньше.

13. За картиной на стене

За картинами или внутри рамок часто прячут деньги или важные документы. Но этот способ давно потерял свою эффективность. Воры часто проверяют за рамами картин, надеясь найти там что-то ценное.

Где грабители ищут в первую очередь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Грабители не глупы и хорошо понимают, куда мы любим прятать ценности. Поэтому важно выбирать места для хранения, которые не сразу придут на ум профессионалу. Лучше всего вкладываться в качественные сейфы, которые надёжно крепятся к полу или стенам, или хранить особо важные вещи в местах, где вору будет сложно их обнаружить. И помните: чем менее очевидно место, тем меньше вероятность того, что грабитель его найдёт. Ранее Life.ru рассказывал о 6 домашних растениях, которые тайно лечат от болезней.

Авторы Сергей Трофимов