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7 октября, 22:02

Литовские пограничники передадут Украине изъятые в российском поезде штаны

Конфискованные штаны. Обложка © lrmuitine.lt

Конфискованные штаны. Обложка © lrmuitine.lt

Литовские пограничники 2 октября изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда, следовавшего из Калининграда в Москву. Конфискованные предметы будут переданы Украине, сообщила пресс-служба литовской таможни.

Литовские власти классифицировали штаны как «товар возможного военного назначения». По их мнению, они предназначались для российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

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Артём Гапоненко
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