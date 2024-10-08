Литовские пограничники передадут Украине изъятые в российском поезде штаны
Конфискованные штаны. Обложка © lrmuitine.lt
Литовские пограничники 2 октября изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда, следовавшего из Калининграда в Москву. Конфискованные предметы будут переданы Украине, сообщила пресс-служба литовской таможни.
Литовские власти классифицировали штаны как «товар возможного военного назначения». По их мнению, они предназначались для российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
Ранее сотрудники пограничной службы Белоруссии обнаружили недалеко от границы с Литвой беспилотник. Инцидент произошёл в Вороновском районе страны.