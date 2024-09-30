Белорусские пограничники засекли и приземлили беспилотник на границе с Литвой
Сотрудники пограничной службы Белоруссии обнаружили недалеко от границы с Литвой беспилотник и посадили его с помощью вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета республики.
Сотрудники пограничной службы Белоруссии обнаружили дрон недалеко от границы с Литвой. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси
«Военнослужащие Лидского погранотряда 29 сентября в ста метрах от белорусско-литовской границы выявили беспилотник. Пограничники с использованием штатного вооружения произвели принудительную посадку мультикоптера», — указано в сообщении.
В пограничном комитете уточнили, что инцидент произошёл в Вороновском районе. Там объяснили, что при осмотре места падения БПЛА специалисты нашли смартфон. В результате в отношении владельцев дрона и телефона начали административный процесс, устанавливаются обстоятельства случившегося.
А ранее Life.ru писал, что в ночь на 5 сентября жители Гомеля в Белоруссии рассказали о взрывах в небе над городом. Многие заметили неопознанный объект, горящий в небе. Он упал за чертой населённого пункта. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о падении дрона. В Минобороны Белоруссии подтвердили эти данные, уточнив, что «птичек» было несколько.
Telegram / Пограничный комитет Беларуси