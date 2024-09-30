Белорусские пограничники засекли и приземлили беспилотник на границе с Литвой

Сотрудники пограничной службы Белоруссии обнаружили недалеко от границы с Литвой беспилотник и посадили его с помощью вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета республики.

Сотрудники пограничной службы Белоруссии обнаружили дрон недалеко от границы с Литвой. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

«Военнослужащие Лидского погранотряда 29 сентября в ста метрах от белорусско-литовской границы выявили беспилотник. Пограничники с использованием штатного вооружения произвели принудительную посадку мультикоптера», — указано в сообщении.