Разбиваем копилки: В России стартовала «Монетная неделя»

Центробанк объявил о старте в России «Монетной недели». В рамках программы каждый россиянин сможет обменять накопившуюся мелочь на бумажные купюры в отделении банков или сетевых магазинах. Воспользоваться услугой можно до 20 октября.

Участие в акции примут около четырёх тысяч подразделений 159 российских банков и свыше 3,5 тысячи торговых точек. Их список и точное местоположение можно узнать на сайте «Монетной недели». Ограничений по количеству монет нет. Главное, чтобы они были выпущены не раньше 1997 года.

«Во время весенней акции, которая проходила с 20 мая по 2 июня, жители страны принесли в банки более 31 миллиона монет. Всего люди вернули в оборот 135 миллионов рублей», — напомнили в пресс-службе ЦБ.