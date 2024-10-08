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7 октября, 22:58

Разбиваем копилки: В России стартовала «Монетная неделя»

Центробанк объявил о старте в России «Монетной недели»

До 20 октября в банках можно обменять мелочь на купюры. Обложка © Life.ru

До 20 октября в банках можно обменять мелочь на купюры. Обложка © Life.ru

Центробанк объявил о старте в России «Монетной недели». В рамках программы каждый россиянин сможет обменять накопившуюся мелочь на бумажные купюры в отделении банков или сетевых магазинах. Воспользоваться услугой можно до 20 октября.

Участие в акции примут около четырёх тысяч подразделений 159 российских банков и свыше 3,5 тысячи торговых точек. Их список и точное местоположение можно узнать на сайте «Монетной недели». Ограничений по количеству монет нет. Главное, чтобы они были выпущены не раньше 1997 года.

«Во время весенней акции, которая проходила с 20 мая по 2 июня, жители страны принесли в банки более 31 миллиона монет. Всего люди вернули в оборот 135 миллионов рублей», — напомнили в пресс-службе ЦБ.

Что делать с железной мелочью и где её можно обменять
Что делать с железной мелочью и где её можно обменять

Также Банк России анонсировал выпуск инвестиционной монеты из золота 999-й пробы «Георгий Победоносец». Её номинал составит 100 рублей. Всего планируется создать до 100 тысяч штук таких монет.

Илья Пушкарев
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