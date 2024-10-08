Харрис заявила, что не стала бы обсуждать с Путиным Украину без участия Киева

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис не стала бы обсуждать урегулирование конфликта на Украине при победе на выборах без участия представителей Киева.

«Не на двусторонней основе без Украины, нет», — ответила Харрис на вопрос журналиста телеканала CBS, встретилась бы она с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения остановки конфликта.

По мнению вице-президента Штатов, Украина должна иметь право голоса относительно своего будущего.