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8 октября, 00:51

Харрис заявила, что не стала бы обсуждать с Путиным Украину без участия Киева

Камала Харрис. Обложка © X / Kamala Harris

Камала Харрис. Обложка © X / Kamala Harris

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис не стала бы обсуждать урегулирование конфликта на Украине при победе на выборах без участия представителей Киева.

«Не на двусторонней основе без Украины, нет», — ответила Харрис на вопрос журналиста телеканала CBS, встретилась бы она с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения остановки конфликта.

По мнению вице-президента Штатов, Украина должна иметь право голоса относительно своего будущего.

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Ранее ликбез по законам Соединённых Штатов Камале Харрис провела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила кандидату в президенты смертную казнь и насильственную стерилизацию мужчин в США.

Артур Лапсаков
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