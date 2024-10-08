«Пусть обращаются»: Захарова устроила забывчивой Харрис ликбез по законодательству США
Захарова напомнила стороннице абортов Харрис о казни и стерилизации мужчин в США
Заявление кандидата в президенты США Камалы Харрис о якобы неравноправии американских законов в отношении мужчин и женщин возмутило официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Российский дипломат провела для иностранного политика краткий ликбез по законодательству Штатов, опровергнув высказывание демократки.
Харрис, которая обещает защитить права женщин на аборты в случае победы, ранее написала в соцсетях, якобы не может припомнить закона, позволяющего властям принимать решения относительно тела мужчин. В ответ Захарова припомнила кандидату в президенты смертную казнь и насильственную стерилизацию.
«Смертная казнь в США не отменена на федеральном уровне, закреплена в законодательстве 27 штатов и осуществляется в том числе и в отношении мужчин. Более того, если женщин в США казнят раз в полвека, то мужчин — каждый год», — написала дипломат.
Узаконена в некоторых штатах и принудительная стерилизация методом вазэктомии и кастрации. С начала прошлого века через неё прошли более сотни тысяч человек, отметила представитель МИД РФ.
«Если у Белого дома будут вопросы по американскому законодательству, передайте, пусть обращаются. Всё расскажу и даже покажу», — сыронизировала в завершение Захарова.
А тем временем до выборов президента США осталось уже менее месяца. В рамках предвыборных кампаний кандидаты пускают в ход все возможные инструменты. Для привлечения электората Дональд Трамп и Камала Харрис начали буквально делить американских знаменитостей, заручаясь поддержкой звёзд и их аудитории. Так, сторону республиканца занял Илон Маск, а по ту сторону баррикад оказалась Тейлор Свифт.
Telegram / МИД России