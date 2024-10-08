«Пусть обращаются»: Захарова устроила забывчивой Харрис ликбез по законодательству США

Заявление кандидата в президенты США Камалы Харрис о якобы неравноправии американских законов в отношении мужчин и женщин возмутило официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Российский дипломат провела для иностранного политика краткий ликбез по законодательству Штатов, опровергнув высказывание демократки.

Харрис, которая обещает защитить права женщин на аборты в случае победы, ранее написала в соцсетях, якобы не может припомнить закона, позволяющего властям принимать решения относительно тела мужчин. В ответ Захарова припомнила кандидату в президенты смертную казнь и насильственную стерилизацию.

«Смертная казнь в США не отменена на федеральном уровне, закреплена в законодательстве 27 штатов и осуществляется в том числе и в отношении мужчин. Более того, если женщин в США казнят раз в полвека, то мужчин — каждый год», — написала дипломат.

Узаконена в некоторых штатах и принудительная стерилизация методом вазэктомии и кастрации. С начала прошлого века через неё прошли более сотни тысяч человек, отметила представитель МИД РФ.