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8 октября, 03:46

Не Россия и Китай: Харрис назвала самого главного противника США

Камала Харрис сочла Иран самым очевидным противником США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис назвала самого главного противника Вашингтона на международной арене. Клеймо центрального антагониста в представлении соратницы Джо Байдена заслуживает не Россия или Китай, а Иран.

«Я считаю, что очевидным является Иран», — ответила она на соответствующий вопрос телеканала CBS News.

Харрис призналась, что её беспокоит возможное появление у Тегерана ядерного оружия. В случае победы на предстоящих выборах демократка пообещала избежать этого сценария и не допустить расширения арсенала иранской армии.

«Страна отправится к чертям»: Победа Харрис на выборах уничтожит США, считает Трамп
«Страна отправится к чертям»: Победа Харрис на выборах уничтожит США, считает Трамп

Ранее вице-президент деликатно открестилась и от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отказавшись называть его близким союзником Штатов. Харрис подчеркнула, что единство существует лишь между американским и израильским народами, но никак ни между главой кабмина еврейского государства и Вашингтоном.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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