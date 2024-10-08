Не Россия и Китай: Харрис назвала самого главного противника США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис назвала самого главного противника Вашингтона на международной арене. Клеймо центрального антагониста в представлении соратницы Джо Байдена заслуживает не Россия или Китай, а Иран.

«Я считаю, что очевидным является Иран», — ответила она на соответствующий вопрос телеканала CBS News.

Харрис призналась, что её беспокоит возможное появление у Тегерана ядерного оружия. В случае победы на предстоящих выборах демократка пообещала избежать этого сценария и не допустить расширения арсенала иранской армии.