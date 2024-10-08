В Норильске ликвидировали огонь на складе с ацетоном
В Норильске ликвидировано открытое горение на складе, где хранился ацетон и пеллеты (топливные гранулы). Об этом сообщили в управлении МЧС по Красноярскому краю.
«Ликвидировано открытие горение. Продолжаются проливка и разборка конструкций», — сообщил представитель ведомства.
Склад загорелся на площади 1560 квадратных метров и вырос до 1610 квадратных метров. К вечеру понедельника его локализовали. Управление Роспотребнадзора проводит мониторинг качества атмосферного воздуха.
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Кадр видео Telegram / МЧС России