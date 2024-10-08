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8 октября, 03:14

В Норильске ликвидировали огонь на складе с ацетоном

В Норильске ликвидировано открытое горение на складе, где хранился ацетон и пеллеты (топливные гранулы). Об этом сообщили в управлении МЧС по Красноярскому краю.

«Ликвидировано открытие горение. Продолжаются проливка и разборка конструкций», — сообщил представитель ведомства.

Склад загорелся на площади 1560 квадратных метров и вырос до 1610 квадратных метров. К вечеру понедельника его локализовали. Управление Роспотребнадзора проводит мониторинг качества атмосферного воздуха.

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Кадр видео Telegram / МЧС России

Артур Лапсаков
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