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8 октября, 04:10

Сумма замороженных в Нидерландах активов РФ сократилась за год почти в семь раз

В Нидерландах на счетах банков и других финансовых учреждений заморожены российские активы на сумму 97,2 миллиона евро, а не 660 млн евро, о которых говорилось в январе. Такими цифрами поделился глава нидерландского МИД Каспар Велдкамп.

«На отчётную дату 1 июля 2024 года общая сумма частных замороженных [российских] активов в Нидерландах составила 97,2 миллиона евро», - говорится в письме Велдкампа Палате представителей (нижней палате парламента) страны.

Под суммой в 660 млн евро подразумевались все активы, которые заморозили с начала спецоперации на Украине в 2022 году. Однако разблокированные позднее активы не были впоследствии вычтены из этой суммы, пояснил министр.

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Ранее в Кремле называли воровством передачу Украине доходов от российских активов. По словам Дмитрия Пескова, эти действия обязательно будут иметь юридические последствия.

Обложка ©

Unsplash / Pourya Gohari

Артур Лапсаков
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