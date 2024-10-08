Сумма замороженных в Нидерландах активов РФ сократилась за год почти в семь раз

В Нидерландах на счетах банков и других финансовых учреждений заморожены российские активы на сумму 97,2 миллиона евро, а не 660 млн евро, о которых говорилось в январе. Такими цифрами поделился глава нидерландского МИД Каспар Велдкамп.

«На отчётную дату 1 июля 2024 года общая сумма частных замороженных [российских] активов в Нидерландах составила 97,2 миллиона евро», - говорится в письме Велдкампа Палате представителей (нижней палате парламента) страны.

Под суммой в 660 млн евро подразумевались все активы, которые заморозили с начала спецоперации на Украине в 2022 году. Однако разблокированные позднее активы не были впоследствии вычтены из этой суммы, пояснил министр.