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8 октября, 04:49

Отец-миллиардер из Польши лишил двух сыновей места в руководстве своей компании

Польский миллиардер выгнал двух сыновей из руководства своей компании ZE PAK

Польский миллиардер Зигмунт Солорж. Обложка © PAP/Marcin Gadomski

Польский миллиардер Зигмунт Солорж. Обложка © PAP/Marcin Gadomski

Польский миллиардер Зигмунт Солорж принял решение исключить своих двух сыновей из управления энергетической компании ZE PAK. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кандидатуры Тобиаса Солоржа и Петра Зака были отклонены во время выборов в совет директоров, что привело к падению акций компании на 3,3 процента. Сам Солорж объяснил этот шаг отсутствием значимого вклада сыновей в развитие бизнеса.

Генеральный директор фонда Шимон Озог отметил, что существует серьёзная обеспокоенность состоянием здоровья Зигмунта Солоржа. По его словам, вместо того чтобы сосредоточиться на стратегии и развитии компании внимание совета директоров будет сосредоточено на вопросах преемственности и определении фактического контроля над ZE PAK.

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Артём Гапоненко
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