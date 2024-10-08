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8 октября, 07:40

Ломбардам и микрозаймам могут запретить выдавать кредиты под залог авто, считает экономист

Профессор Юденков: В РФ хотят ограничить выдачу кредитов под залог автомобиля

В России хотят ограничить выдачу кредитов под залог автомобиля, из-за чего доступность дешёвых займов для граждан может снизиться. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков.

Со слов эксперта, кредитование под залог машины приобрело большую популярность среди россиян. К тому же это повышает надёжность заёмщика для банка, который может выдвинуть более благоприятные условия.

«Клиент отдаёт [паспорт транспортного средства] в банк, получает деньги и продолжает ездить на своём автомобиле. Помимо банков, займы под автомобиль выдают ломбарды и микрофинансовые организации. Скорее всего, ограничения затронут именно их», — считает профессор.

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Ранее в Госдуме предложили сократить число потребительских кредитов, которые может одновременно взять один человек. По мнению депутата Колунова, это поможет снизить кредитную нагрузку на граждан, а также добавить проблем аферистам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Владимир Озеров
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