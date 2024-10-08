Индия вытащит Мальдивы из ямы дефолта, «замяв» скандал с оскорблением Моди
FT: Индия даст Мальдивам $760 млн после скандала с «клоуном» Моди
Индийское руководство предоставит Мальдивам $400 млн и 30 млрд рупий ($357 млн), поскольку власти архипелага попросили Нью-Дели помочь предотвратить дефолт в стране. Об этом сообщает газета Financial Times (FT). Авторы публикации отметили, что о выделении помощи было объявлено во время встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Мальдивской Республики Мохамеда Муиззу.
Издание напомнило, что зимой три мальдивских замминистра в соцсети Х, обозлившись на Моди, назвали того «клоуном», «террористом» и «марионеткой Израиля». Причиной такого поведения чиновников стала поддержка премьера еврейского государства. После этого все трое были уволены, а мальдивские власти заявили, что их мнения никоим образом не относятся к официальной позиции Мальдив.
Похожие проблемы с финансами наблюдаются и у Украины. Ранее Life.ru в своём материале рассказал, почему власти США уже этой зимой могут прикрыть украинский проект. Сразу после этого Киеву придётся объявить в стране дефолт, поскольку без иностранных денег государство существовать не способно.
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