Президент Мальдив Муиззу заявил о попытке государственного переворота в стране

Президент Мальдив Мохамед Муиззу сообщил о попытке устроить в стране госпереворот в связи с решением местного банка о прекращении зарубежных операций с использованием карт, привязанных к счетам в национальной валюте государства — руфиях. Об этом пишет местный информационный портал The Edition.

В материале говорится, что в ситуацию вмешался центральный банк Мальдив, призвавший отменить решение, и кредитная организация последовала рекомендации регулятора. Сам Муиззу отметил, что был против решения о приостановке зарубежных транзакций и указал на то, что большая часть совета директоров банка не назначалась правительством страны.

«Это <...> безусловно, было попыткой госпереворота», — цитирует главу государства The Edition.