Уголовные дела о заговоре и экстремизме возбудили против 45 человек в Белоруссии

Уголовные дела в отношении 45 человек по обвинению в заговоре с целью захвата власти и экстремизме завёл Следственный комитет Беларуси. Все фигуранты дела присоединились к деятельности беглой радикалки Светланы Тихановской и её сторонников. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

По данным СК, 22 человека являются фигурантами дела о заговоре с целью захвата власти неконституционным путём, ещё 23 человека проходят по делу о создании экстремистского формирования и участия в нём.

«Представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу — «Платформа-2025». Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь», — отметили в ведомстве.

Следователи уже получили информацию о всех объектах недвижимости и имущества на территории Белоруссии, которые есть у фигурантов дела. На данный момент проходят «осмотры, обыски, наложение ареста на имущество и иные процессуальные мероприятия».