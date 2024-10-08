Уголовные дела о заговоре и экстремизме возбудили против 45 человек в Белоруссии
Уголовные дела в отношении 45 человек по обвинению в заговоре с целью захвата власти и экстремизме завёл Следственный комитет Беларуси. Все фигуранты дела присоединились к деятельности беглой радикалки Светланы Тихановской и её сторонников. Об этом заявила пресс-служба ведомства.
По данным СК, 22 человека являются фигурантами дела о заговоре с целью захвата власти неконституционным путём, ещё 23 человека проходят по делу о создании экстремистского формирования и участия в нём.
«Представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу — «Платформа-2025». Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь», — отметили в ведомстве.
Следователи уже получили информацию о всех объектах недвижимости и имущества на территории Белоруссии, которые есть у фигурантов дела. На данный момент проходят «осмотры, обыски, наложение ареста на имущество и иные процессуальные мероприятия».
Напомним, что ранее суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Она признана виновной более чем по десяти статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь, в том числе в заговоре с целью захвата власти неконституционным путём, создании экстремистского формирования, публичных призывах к захвату власти.
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