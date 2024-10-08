В Госдуме раскрыли трюк Киева, который задумался о сдаче территорий

Каждый раз, когда ВСУ теряют позиции, они пытаются любой ценой вовлечь Запад в полноценную войну с Россией, а когда не получается выклянчить деньги и вооружения, в ход идëт трюк под названием «Киев готов отказаться от территорий в пользу РФ, чтобы оставшаяся часть Украины вошла в НАТО». Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.