В Госдуме раскрыли трюк Киева, который задумался о сдаче территорий
Депутат Толмачёв назвал «воем на болотах» обсуждения Киева о сдаче территорий
Киев. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Dmytro Stoliarenko
Каждый раз, когда ВСУ теряют позиции, они пытаются любой ценой вовлечь Запад в полноценную войну с Россией, а когда не получается выклянчить деньги и вооружения, в ход идëт трюк под названием «Киев готов отказаться от территорий в пользу РФ, чтобы оставшаяся часть Украины вошла в НАТО». Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.
Киев и его кураторы готовятся публично признать очевидное, проводят «секретные» консультации, про которые уже на каждом углу известно. Странно, что свершившийся факт им требуется утверждать и обговаривать. А самое удивительное, что они и тут находят повод для торга.
Толмачёв напомнил, что у России есть цели СВО, и чем мы к ним ближе, тем «громче вой на болотах».
Напомним, ранее издание Financial Times узнало, что киевские чиновники «ведут секретные обсуждения» о возможной сдаче некоторых территорий России в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности для остальной части Украины.