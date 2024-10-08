Бывшая родня из РФ в суде грызётся за дорогущий отель в Турции
Sabah: в Анталье экс-супруги из России судятся за отель ценой 80 миллионов евро
Имущественный спор на сумму в 80 миллионов евро проходит в турецкой Анталье между гражданами России, владеющими акциями отеля Crowne Plaza. Об этом сообщила газета Sabah.
По данным газеты, обладающий 95% акций компании мужчина обратился в суд с иском против своей бывшей жены и сына, которым, как он сам утверждает, передал 5% акций на содержание. Отец семейства заявил, что те завладели его пакетом, проведя заседание Совета директоров с поддельными документами и подписями.
В свою очередь, экс-супруга и сын говорят, что мужчина ранее передал 45% своей нынешней даме, с которой он в официальном браке якобы не состоит, пытаясь уклониться от собственности.
«Последнее слово в имущественном споре на 80 миллионов евро остаётся за судебными органами», — отметили авторы материала.
В рамках дела суд назначил доверительного управляющего, который проштудировал бухгалтерские дела компании. Затем он предоставил отчёт, в котором сообщил, что истец не смог предъявить никаких убедительных документов, свидетельствующих об официальной передаче акций компании.
Ранее в Москве суд продлил арест имущества липецкой конфетной фабрики Roshen, которая раньше принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко*. Следователи считают, что недвижимость может быть скрыта через фиктивные сделки, если снять арест.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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