Суд в Москве продлил арест имущества липецкой фабрики Roshen

Московский суд продлил арест имущества липецкой кондитерской фабрики Roshen, ранее принадлежавшей экс-президенту Украины Петру Порошенко*, до декабря 2024 года. Это решение было принято в рамках расследования дела о мошенничестве, связанном с НДС, как сообщает ТАСС.

Согласно судебным документам, арест останется в силе до 13 декабря 2024 года. Под ним остаются здание подсобного корпуса, несколько цехов и земельные участки, находящиеся в собственности ОАО «Липецкая кондитерская фабрика Roshen». Следствие полагает, что в случае снятия ареста, недвижимость может быть скрыта через фиктивные сделки.

Напомним, что в феврале этого года липецкая фабрика «Рошен» перешла в доход России. Также тогда решением суда на территории РФ запретили деятельность Порошенко* и его сына Алексея, являющихся основными владельцами предприятия, а также Олега Казакова в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Позднее в доход государства перешли и акции фабрики.