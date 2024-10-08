«У нас есть враг»: Франции предстоит доказать, что она потянет войну с РФ
Politico: Франция на учениях НАТО в 2025 году докажет, что может воевать с РФ
В 2025 году в Румынии пройдут крупномасштабные учения НАТО «Дакийская весна 2025», и в ходе манёвров Франции предстоит показать, что она способно вести войну с Россией. Об этом пишет Politico.
Так. Франция отработает переброску войск на восточный фланг альянса в случае конфликта. Кроме того, Париж получил от альянса задание подготовить к 2027 году целую дивизию с собственными вооружениями и боеприпасами. Командующий сухопутными войсками Пятой республики, генерал Бертран Тужуз отметил, что сейчас у НАТО есть «определённый враг».
«Раньше мы играли в войну. Теперь у нас есть определённый враг, и мы тренируемся с людьми, вместе с которыми мы бы воевали», — сказал он.
Ранее Financial Times писала, что киевский режим секретно обсуждает возможную сдачу России потерянных территорий. Взамен Киев ожидает приёма в НАТО или других гарантий безопасности.