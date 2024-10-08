«У нас есть враг»: Франции предстоит доказать, что она потянет войну с РФ

В 2025 году в Румынии пройдут крупномасштабные учения НАТО «Дакийская весна 2025», и в ходе манёвров Франции предстоит показать, что она способно вести войну с Россией. Об этом пишет Politico.

Так. Франция отработает переброску войск на восточный фланг альянса в случае конфликта. Кроме того, Париж получил от альянса задание подготовить к 2027 году целую дивизию с собственными вооружениями и боеприпасами. Командующий сухопутными войсками Пятой республики, генерал Бертран Тужуз отметил, что сейчас у НАТО есть «определённый враг».

«Раньше мы играли в войну. Теперь у нас есть определённый враг, и мы тренируемся с людьми, вместе с которыми мы бы воевали», — сказал он.