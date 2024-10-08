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8 октября, 09:12

«У нас есть враг»: Франции предстоит доказать, что она потянет войну с РФ

Politico: Франция на учениях НАТО в 2025 году докажет, что может воевать с РФ

В 2025 году в Румынии пройдут крупномасштабные учения НАТО «Дакийская весна 2025», и в ходе манёвров Франции предстоит показать, что она способно вести войну с Россией. Об этом пишет Politico.

Так. Франция отработает переброску войск на восточный фланг альянса в случае конфликта. Кроме того, Париж получил от альянса задание подготовить к 2027 году целую дивизию с собственными вооружениями и боеприпасами. Командующий сухопутными войсками Пятой республики, генерал Бертран Тужуз отметил, что сейчас у НАТО есть «определённый враг».

«Раньше мы играли в войну. Теперь у нас есть определённый враг, и мы тренируемся с людьми, вместе с которыми мы бы воевали», — сказал он.

«Это безумие!»: Во Франции призвали к выходу из НАТО из-за плана о войне с Россией
«Это безумие!»: Во Франции призвали к выходу из НАТО из-за плана о войне с Россией

Ранее Financial Times писала, что киевский режим секретно обсуждает возможную сдачу России потерянных территорий. Взамен Киев ожидает приёма в НАТО или других гарантий безопасности.

Обложка ©

armée de Terre/Défense/Alexandre Serpillo

Матвей Константинов
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