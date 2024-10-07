«Это безумие!»: Во Франции призвали к выходу из НАТО из-за плана о войне с Россией
Филиппо: НАТО с Рютте хотят втянуть Францию в войну с Россией
Североатлантический альянс пытается сделать Францию участником войны против России, поэтому Париж должен покинуть НАТО. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети Х.
«Это безумие! Газета Die Welt опубликовала планы НАТО, требующие создать дополнительные 49 бригад против России. В альянсе хотят втянуть Францию в постоянную войну: давайте покинем этот военный блок ради мира!», — призвал французский политик.
Филиппо утверждает, что среди приоритетов нынешнего главы Североатлантического альянса Марка Рютте, помимо всего прочего, имеется стремление к многократному увеличению масштабов уже существующего военного конфликта.
Недавно в НАТО сменился генеральный секретарь, однако курс альянса остаётся прежним. Пост достался экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте, который сразу же поддержал идею нанесения ударов вглубь РФ Киевом, а также поспешил «отметиться» в украинской столице, дав понять, что Запад всё так же непоколебимо поддерживает Украину на её пути ко дну.
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