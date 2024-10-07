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7 октября, 07:39

«Это безумие!»: Во Франции призвали к выходу из НАТО из-за плана о войне с Россией

Филиппо: НАТО с Рютте хотят втянуть Францию в войну с Россией

Североатлантический альянс пытается сделать Францию участником войны против России, поэтому Париж должен покинуть НАТО. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Это безумие! Газета Die Welt опубликовала планы НАТО, требующие создать дополнительные 49 бригад против России. В альянсе хотят втянуть Францию в постоянную войну: давайте покинем этот военный блок ради мира!», — призвал французский политик.

Филиппо утверждает, что среди приоритетов нынешнего главы Североатлантического альянса Марка Рютте, помимо всего прочего, имеется стремление к многократному увеличению масштабов уже существующего военного конфликта.

Новый генсек НАТО взял в руки «топор войны»
Новый генсек НАТО взял в руки «топор войны»

Недавно в НАТО сменился генеральный секретарь, однако курс альянса остаётся прежним. Пост достался экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте, который сразу же поддержал идею нанесения ударов вглубь РФ Киевом, а также поспешил «отметиться» в украинской столице, дав понять, что Запад всё так же непоколебимо поддерживает Украину на её пути ко дну.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
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