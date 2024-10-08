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8 октября, 09:51

Альпинисты начали сбор средств для эвакуации тел погибших в Непале товарищей

Товарищи альпинистов, погибших 8 октября при восхождении на гору Дхаулагири в центральном Непале, открыли сбор средств, чтобы вывезти тела товарищей с высоты 6 тысяч метров. На данный момент спасателям не удалось поднять из пропасти тела пятерых россиян. Вертолёт не может приземлиться в горной местности, поэтому спускаться к погибшим альпинистам придётся на лебёдке.

По словам президента федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрия Чернышева, вертолётная компания «запросила гигантскую сумму» для того, чтобы вывезти тела погибших.

«Мы открыли срочный сбор средств. Во время облёта вертолёта были сделаны фотографии с панорамой местом, где лежат тела. Надо их в кратчайшие сроки забрать, иначе их засыпет под лавиной», — сообщил он журналистам.

Выжил только один: Что известно о гибели российских альпинистов в Непале
Выжил только один: Что известно о гибели российских альпинистов в Непале

Ранее появилась новость о том, что в Непале во время восхождения на гору погибла группа туристов из России. Лишь один из них выжил, поскольку отказался подниматься в последний момент, почувствовав себя плохо.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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